Calonge celebra la Festa del Vi Nou amb el sommelier Josep Roca

El món del vi torna a ser el gran protagonista aquest cap de setmana a Calonge amb la celebració de la Festa del Vi Nou. Una atractiva proposta que incorpora des de tastos de vins i formatges fins a espectacles infantils, passant per música en directe, parades de vi i productes artesanals i exposicions. Tot amb l´objectiu de posar en valor les qualitats del vi de Calonge, i a la vegada oferir activitats lúdiques i divulgatives al municipi.

La Festa del Vi Nou tindrà lloc conjuntament amb la Festa Major de Sant Martí, que s´allargarà fins el 19 de novembre, amb el cap de setmana del Vi de pagès. Sobre aquests tres eixos, els calongins i visitants podran gaudir d´un programa amb una gran oferta d´activitats lúdiques i festives, però també activitats divulgatives per donar a conèixer com es fa el vi i per apropar aquest producte tan popular a Calonge al públic.

La Festa del Vi Nou tindrà el seu punt culminant aquest diumenge 12 de novembre al migdia, amb la cercavila dels gegants i grallers de Calonge i amb el tast del Vi nou en el qual participen diversos masos i cases de pagès.

També al migdia, a les 12.30 h, la Festa del Vi Nou presentarà el curtmetratge Un mar de vinyes, presentació que anirà a càr­rec de Josep Roca, cambrer de vins del Celler de Can Roca. Aquest curtmetratge anirà seguit del tast popular del vi nou dels cellers de Calonge i tindrà lloc al castell.

Festa Major de Sant Martí

Per altra banda, i dins de les mateixes dates, la vila de Calonge celebra la Festa Major de Sant Martí, que manté el tradicional concurs de cuina, que enguany tindrà com a plat el suquet de peix, a més de proposar exposicions com la del Club Motor Clàssic Calonge al castell, que oferirà un recull de fotografies del municipi de la dècada dels 50.

Pel que fa a les propostes de la celebració del Vi de pagès, que tindrà lloc el cap de setmana del 17 al 19 de novembre, els diferents masos i cellers oferiran activitats com tallers de poda de ceps, construcció de murs de pedra seca i tallers d'aprofitament del medi a les Gavarres, així com una cata musicalitzada i amb poesia al jardí colonial del Mas Molla o una excursió a les vinyes per conèixer les feines i com vivien els pagesos l´any 1800.