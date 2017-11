Eines per a periodistes mòbils

Amb el pas dels anys el treball periodístic ha anat evolucionant. La irrupció de noves plataformes, formats i mitjans han obligat a un canvi tecnològic necessari perquè els periodistes del segle XXI no tan sols arribin a temps al tancament estant a l´altra punta del planeta, sinó també per ser els primers a informar a través dels mitjans digitals.

Entre els mesos d´agost i setembre un servidor ha viatjat més de 100.000 quilòmetres. Nova York, San Francisco, Londres, París, Berlín, Xina, Hong Kong... I des de tots i cadascun d´aquests llocs he pogut treballar com si estigués a la redacció del diari. Però per a això fa falta un equip diferent de l´habitual, més versàtil i lleuger. Ens trobem de ple en l´era del periodisme mòbil.

La fotografia principal d´aquesta setmana mostra el que habitualment porto a la meva motxilla, sigui diàriament o quan cal anar i tornar en un mateix dia a qualsevol ciutat espanyola o europea. Malgrat que pot semblar molt, el conjunt –incloent la motxilla– no supera els 12 quilos de pes. I encara que no tot el que es veu aquí és el més nou, cal reconèixer que sí és el que millor funciona. Almenys per a un servidor.

La part que més podria cridar l´atenció és possiblement la dels mòbils. No és habitual portar quatre telèfons de gamma alta, però la fotografia i el vídeo són fonamentals en l´actualitat. L´iPhone 8 Plus, el Samsung Galaxy Note 8, l´LG G6 i el Huawei Mate 10 –que acaba de substituir el P10– sempre van amb mi.

Per subjectar i estabilitzar el vídeo amb qualsevol d´aquests mòbils galàctics el Shoulderpod S2 1 –40 €– és un dels millors que hi ha, tant per la seva robustesa com per la seguretat amb la qual subjecta el mòbil. Per gravar àudio de qualitat amb l´iPhone una bona opció és l´iRig Mic Field 2 –100 €– d´iK Multimedia, que gràcies a les seves dues posicions és perfecte tant per gravar l´àudio d´una entrevista com un bon vídeo.

Els auriculars són fonamentals. Per usar en qualsevol moment els AirPods 3 –180 €– d´Apple són magnífics i molt còmodes. Però per usar en l´avió són millors els Plantronics Voyager 8200 UC 4 –420 €– ja que la seva cancel·lació activa de soroll fa que t´oblidis que estàs volant. I són molt còmodes.

Una gran ajuda: USB-C

És el nou format de connexió tant per a ordinadors com per a mòbils. I l´estendard és el MacBook Pro d´Apple 5 –des de 2.000 €. La seva barra tàctil que s´adapta a cada programa es torna imprescindible una vegada que la comences a utilitzar, i els seus quatre ports USB-C permeten viatjar més lleuger que mai. El disc dur extern My Passport SSD de WD 6 –200 €/500 Gb– és un clar exemple ja que tan sols pesa 40 grs. Un altre exemple de lleugeresa és l´impressionant dock USB-C GN30H de la marca QacQoc 7 –83 €– ja que tenim connexió HDMI, xarxa, 3 ports USB 3.0, un USB-C i lector de targetes SD i microSD en tan sol 65 g.

Una peça imprescindible per a qualsevol avui dia és una bateria externa. En el meu cas és necessari que sigui de més capacitat –almenys 10.000 mAh– i per això porto la Trust USB-C 8 –40 €– que a més té càrrega ràpida, intel·ligent i port USB-C per carregar directament tres dels quatre mòbils. Per a això uso cables USB-C de Artwizz 9 –des de 17 €–, una marca alemanya els accessoris de la qual són d´una qualitat excel·lent i aguanten tot el que facis.

Per protegir tota aquesta equipació utilitzo un G-Tag de Gigaset 10 –50€ pack de 3–, un petit localizador USB que una vegada activat ens informa si la nostra motxilla, carregada de gadgets, s´allunya sospitosament de nosaltres. I no només sona una alarma, sinó que també es dispara un avís al mòbil.

En aquest tipus de viatges és molt important no descurar-se, i el calçat és fonamental ja que es camina molt. La companyia espanyola Callaghan té en les seves Adaptaction 11 –180 €– el calçat més avançat que hi ha, ja que es fabrica específicament en funció del pes de l´usuari. I un dels meus gadgets favorits és el meu raspall de dents intel·ligent: l´Oral-B Genius 12 –des de 123 €–, amb tecnologia Bluetooth i una app que et diu si t´estàs raspallant bé o malament.