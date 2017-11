La venjança de Frank Castle

Abans de fer-se popular i que el seu logotip esdevingués la inspiració de nombroses samarretes, The Punisher , o el Castigador, va ser durant molts anys un dels personatges més erràtics de Marvel pel que fa a les seves traduccions cinematogràfiques.

Primer va adoptar el rostre de Dolph Lundgren el 1989 en una sèrie B que, tot i trencar amb bona part de la mitologia del personatge (començant pel seu famós uniforme), aconseguia captar algunes de les seves essències, com el seu aïllament social. Uns quants anys després, va ser Thomas Jane l'actor encarregat d'interpretar-ne una nova adaptació amb aires d'oficialitat amb què Marvel pretenia arrossegar un públic més adult. El resultat va ser tirant a desastrós, tot i el talent de Jane i l'esforçada atmosfera de violència desfermada del film. La seva seqüela (de baix pressupost), Punisher: War Zone, amb el gran Ray Stevenson en la pell del justicier, era força més aprofitable, però va punxar estrepitosament a les taquilles mundials.

I finalment es va fer la llum. Però a la televisió, i més concretament a la segona temporada de Daredevil. Allà, Jon Bernthal es cruspia mitja funció gràcies a la seva extraordinària encarnació d'un Punisher més turmentat i reactiu que mai, però també ple de subtileses obviades fins i tot al còmic. La seva bona acollida en els fans va ser tan rotunda que Netflix no va dubtar a encarregar-li una sèrie pròpia malgrat que en principi no entrava als seus plans de confluència amb The Defenders. I la sèrie finalment s'estrena avui amb el doble repte d'adaptar-se a l'imaginari televisiu de Netflix i, al mateix temps, atorgar-li prou personalitat com per erigir-se en un relat més enllà dels codis superheroics. Al capdavall, Frank Castle és més una plaga bíblica que no un salvador a l'ús, i de fet bona part de la primera temporada se centrarà precisament a explicar com, després de l'assassinat de la seva família, el protagonista acaba convertint-se en un sinistre àngel de la guarda. Al costat de Bernthal destaquen les aparicions de Ben Barnes, Jason R. Moore, Jaime Ray Newman i Deborah Ann Woll, que hi reprèn el seu personatge a Daredevil. La música ve firmada per Tyler Bates, compositor de 300 i Guardians de la galàxia.