Guanyant-se el món

Més o menys pels voltants de l'any 2012, l'aleshores dissenyadora gràfica R.J. Palacios va patir una anècdota que li va canviar la vida: mentre estava comprant gelats amb el seu fill petit en una botiga, aquest va posar-se a plorar en el moment en què va aparèixer una mare amb una nena que tenia la cara profundament deformada. Per evitar el ridícul que estava fent el seu propi fill, van marxar cames ajudeu-me, però Palacios no va poder oblidar com es devia sentir aquella nena ja no aquell dia, sinó en tots els àmbits de la seva vida. Va ser llavors quan es va animar a escriure la seva primera novel·la, Wonder, la qual ha esdevingut un fenomen mundial (sis milions de còpies venudes arreu del món) i ha generat multitud de seqüeles escrites per la mateixa autora.

Wonder, la pel·lícula, esdevé doncs l'adaptació cinematogràfica d'aquesta obra, on se'ns explica la història de l'August, un nen de deu anys que va néixer amb una malaltia facial anomenada disostosis mandibular facial (també coneguda com a síndrome de Treacher Collins). Després de passar per incomptables operacions quirúrgiques d'hospital en hospital i de llargs períodes a casa, finalment haurà de fer front a un gran repte: assistir per primera vegada a l'escola. Gràcies al suport dels seus pares, Isabel i Nate, l'Auggie tractarà d'encaixar entre els seus nous companys i professors, demostrant que malgrat el seu físic és un nen com qualsevol altre. D'entre aquest elenc de personatges secundaris, hi destaquen la seva germana gran (l'Olivia, que l'adora), la Summer (la primera amiga que farà a l'escola) o el senyor Browne, el seu professor de llengua.

Dirigida per Stephen Chbosky (cineasta que va debutar en el camp del llargmetratge l'any 2012 tot adaptant el seu propi llibre Las ventajas de ser un marginado), Wonder compta amb la presència de Julia Roberts i Owen Wilson com a pares del jove protagonista i de Jacob Tremblay (el nen que va brillar amb la seva brutal interpretació a La habitación) en el paper de l'August.