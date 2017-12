«9-1-1»: Viure en perill

Creador de títols tan fonamentals com Nip/Tuck, American Horror Story, American Crime Story o Feud, Ryan Murphy converteix en un esdeveniment cada nova sèrie que estrena. La primera setmana del 2018 portarà el seu nom, ja que arriba a tot el món la seva nova aposta televisiva: 9-1-1. Com el seu títol indica, la nova producció de Murphy se situa en el dia a dia dels cossos de seguretat i dels serveis d´emergència, sovint enfrontats a situacions tan extremes que requereixen de molta improvisació sobre el terreny. La sèrie, que explorarà diferents casos per episodi però mantindrà algunes trames secundàries al llarg de tota la temporada, se centra en una parella de policies i una telefonista del 911 que es troben des d´accidents a parcs d´atraccions de conseqüències imprevisibles fins al cas d´una jove a punt de ser estrangulada per la seva pròpia serp. Històries, totes, que Murphy i el seu equip de guionistes han basat en successos reals, trobant així aquest singular efecte mirall que tenen bona part de les seves sèries. 9-1-1, produïda per la Fox, sembla voler ser la versió fictícia (i irònica: els tràilers deixen molt clar que aquí Murphy també farà gala del seu àcid sentit de l´humor) d´aquests programes tan efectistes sobre la tasca policial que omplen les graelles nord-americanes. Això sí, a més d´apostar per una relectura narrativa del gènere policial, s´aprofita també per incloure aquests esclats de violència marca de la casa que deixen l´espectador desarmat i el conviden a reflexionar sobre la fragilitat de les seves zones de confort. Un dels aspectes més prometedors de la sèrie és el seu repartiment, que encapçalen les grans Angela Bassett i Connie Britton (ambdues ja van treballar a American Horror Story), també compta amb Rockmond Dunbar, Kenneth Choi, Josh Archer, Corinne Massiah, Emma Fitzpatrick, Christopher B. Duncan i Peter Krause, protagonista de grans sèries com Sports Night o A dos metros bajo tierra.