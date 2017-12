El Festival Internacional de Benicàssim anuncia The Killers com a primer cap de cartell

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) va anunciar ahir The Killers com el seu primer cap de cartell per a l'edició de 2018, que tindrà lloc del 19 al 22 de juliol de 2018. Segons van informar fonts de l'organització, els rockers de Las Vegas són una de les bandes «més icòniques de la seva generació» i portaran a Benicàssim el seu «increïble directe».

Des que van irrompre en l'escena amb Hot Fuss, el seu àlbum de debut el 2004, cadascun dels seus cinc discos d'estudi ha arribat al capdavant de les llistes, amb vendes globals que han arribat als vint-i-cinc milions de discos i actuacions en els principals recintes i festivals de tot el món. Segons els experts, la trajectòria de la banda s'evidencia en un directe basat en un catàleg que inclou cançons com Mr. Brightside, When You Were Young, Human, Read My Mind, Runaways, The Man i Run For Cover.

Els abonaments de quatre dies, amb vuit dies d'acampada gratuïta del 16 al 23 de juliol a Campfest, es poden adquirir a un preu de 110 euros, fins al 14 de desembre, ja que a partir d'aquesta data el seu preu serà de 125 euros.