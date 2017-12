Aferrant-se a la vida

Conta el mateix autor Joseph Joffo, que va començar a provar sort amb la literatura en el moment en què es va trobar convalescent durant diverses setmanes arran d'un accident. Fins aleshores, Joffo es dedicava a la seva feina de barber, la mateixa que havia après del seu pare, i en cap moment se li havia acudit dedicar-se a escriure. Els records acumulats al llarg de la seva vida i sobretot de la seva penosa infància es plasmaren finalment en Una bolsa de canicas, el primer llibre que publicà l'any 1973 i que es va convertir en tot un fenomen de masses a la seva França natal.

Basant-se totalment en fets autobiogràfics, tant el relat de Joffo com aquesta adaptació cinematogràfica ens conten com l'existència d'en Joseph i del seu germà Maurice canvia radicalment amb la invasió de París per part del nazis. Provinents d'una família jueva, el seu destí es veu perillosament abocat a la tragèdia, un fet que té també ben present el seu pare, barber de professió, i que no dubta a donar cinc-mil francs a cadascun dels dos germans per tal que s'espavilin com puguin per fugir cap a l'anomenada França lliure. A partir d'aquest moment començarà tot un periple que durà a en Joseph i a en Maurice a haver de mostrar una gran astúcia, coratge i enginy per esquivar els invasors enemics i, de retruc, reunir tota la seva família de nou a la zona lliure del sud de França.

Protagonitzada en els seus papers principals pels dos joves actors Dorian Le Clech i Batyste Fleurial, Una bolsa de canicas compta també amb la participació de Patrick Bruel ( El nombre, Cena de amigos), Elsa Zylberstein ( Hace mucho que te quiero) i de Christian Clavier, actor més avesat a papers còmics com els protagonitzats a Los visitantes però que en aquesta ocasió ens ofereix la seva vessant més dramàtica.