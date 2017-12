Les pors del segle XXI

Amb les seves dues primeres temporades formades per uns pocs episodis, «Black Mirror» en va tenir prou per erigir-se en una veritable icona del segle XXI. La seva aposta per explorar el que hi ha d'inquietant o fins i tot terrorífic en els avenços tecnològics, i el que representen per a la nostra privacitat, la converteix en una síntesi de la postmodernitat.

El seu creador, Charlie Brooker, va voler expandir la marca, i ho va aconseguir amb un acord amb Netflix que incloïa unes quantes variants.

La més important, que la sèrie passava a tenir de tres a sis episodis, i que s'obria a directors i intèrprets nord-americans. Així, la tercera, estrenada l'any passat, recuperava l'essència de les entregues originals, però hi proliferaven els rostres coneguts i s'hi notava la vocació d'abastar molts més temes. El resultat era una inevitable irregularitat, ja que si bé tots tenien el seu interès, alguns segments pecaven d'un excés de dilatació, o bé no passaven de l'anècdota ocurrent.

Aquest defecte, molt propi de les sèries formades per capítols independents, és encara més evident a la quarta temporada, que arriba avui a Netflix després d'una intensa campanya promocional. No és estrany, perquè «Black Mirror» ja s'ha guanyat el cel de les sèries retransmeses pels fans a les xarxes, que paradoxalment és un elements que acostuma a criticar el propi Brooker a les seves històries.

Sense entrar al detall, dir que la quarta temporada de la sèrie és un empat: tres episodis bons o molt bons i tres de tirant a oblidables. Entre els primers, valgui la redundància, el primer, dirigit per Jodie Foster i que entra en un tema tan poc tractat (però suggestiu) com l'actual obsessió per protegir els fills.

Entre els segons, un de llastimosament desaprofitat (que és, al mateix temps, un homenatge i una sàtira de «Star Trek») i algun que no acaba de ser el que voldria ser, com el que firma el cineasta John Hillcoat. En tot cas, queda clar que els millors són els que innoven o els que saben treure punta a les contraindicacions de viure en un permanent simulacre.

Del repartiment d'aquesta temporada destaquen noms com els d'Andrea Riseborough, Rosemarie DeWitt, Jesse Plemons, Cristin Milioti, Georgina Campbell o Douglas Hodge.