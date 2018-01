Jo soc la justícia

El pas del temps ens afecta a tots i l'expert en garrotades i malabarismes impossibles Jackie Chan no n'és l'excepció: als seus seixanta-tres anys, l'actor hongkonguès ha hagut d'adaptar-se a relats que, tot i comptar amb diverses escenes d'acció (que, això sí, continua sempre interpretant sense necessitat de dobles) deriven envers arguments més relaxats. El extrajero, film que esdevé adaptació de la novel·la The Chinaman escrita per Stephen Leather l'any 1992, és un bon exemple d'aquesta mena de thriller introspectiu que citàvem i en el qual, tot i partir d'una premissa que promet acció a dojo, ben aviat se'ns mostra com una pretesa reflexió al voltant de prendre's la justícia per a un mateix.

Un brutal atemptat terrorista perpetrat per l'IRA a Londres en els anys en què aquesta organització es mostrava més activa serveix de punt de partida per explicar-nos com en Quan, el propietari d'un humil restaurant londinenc que viu fins aleshores una existència plàcida, es converteix en un despietat i violent home pel fet que la seva filla ha mort en aquest atemptat. Cansat i desesperat davant la nul·la acció policial, Quan decidirà prendre el control de la situació i desplaçar-se fins a Irlanda per intentar trobar els culpables. En la seva recerca, Quan es toparà amb Liam Hennessy, un enigmàtic funcionari del Govern britànic que en el passat va estar involucrat amb l'IRA, que compta amb importants connexions polítiques i que, sobretot, farà reflexionar el protagonista de la conveniència dels seus actes venjatius.

Dirigida per Martin Campbell (cineasta que s'engloba dins els films d'acció com bé ha demostrat amb títols de la nissaga Bond com Casino Royale o Goldeneye), El extranjero proporciona a Jackie Chan un partenaire de luxe com és Pierce Brosnan, el qual interpreta el funcionari amb un passat obscur que, segons sembla, està inspirat en la figura del polític irlandès Gerry Adams.