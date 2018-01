Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

El festival NEU! torna amb nou format · Girona / Salt



El NEU! Festival no internacional de música i altres arts arriba a la seva quarta edició. Mantenint l´esperit original, aquest any la música segueix sent l´epicentre, però es reparteix en tres jornades. La primera serà aquest divendres a les 11 de la nit a la Sala Yeah de Girona, amb l´actuació del grup Véase pag. 57. El dissabte es festival es trasllada a La Mirona. Com cada any, amb la intenció de reconvertir la sala en un lloc especial, diferent i sorprenent: recreant un festival d´estiu a ple hivern i en interior. Amb la participació d´il·lustradors, fira de vinils, caravana de menjars, mercat d´artistes... i les actuacions de Núria Graham, Mazoni, Miau Miau, Mourn (a la imatge) o Holly Bouncer. Tot plegat, a partir de 2/4 de 7 de la tarda. Finalment, diumenge, Miguel Noguera clourà el festival a La Planeta de Girona, a les 6 de la tarda, amb l´explosiu espectacle humorístic Ultrashow.



Arriben els dinosaures · Girona

Palau de Fires · Dissabte 20 i diumenge 21

Recreacions de diplodocus, tiranosaures Rex, branquiosaures, triceratops i també alguns homes de neandertals en escenes de la vida quotidiana figuren entre els convidats de la sorprenent Dino Expo XXL, que durant aquest cap de setmana (dissabte i diumenge) es podrà visitar al Palau de Fires de Girona.



Fira de l'oli i l'olivera · Espolla

Diversos espais · Dissabte 20 i diumenge 21

El municipi d´Espolla celebra aquest cap de setmana la 22a edició de la Fira de l´Oli i l´Olivera. Un esdeveniment que, a més de descobrir als visitants, els secrets de la producció de l´oli, oferint també la possibilitat de comprar productes locals, proposa també activitats paral·leles com visites guiades, teatre o música en directe.



Xics'n'Roll - The Beatles · Salt

La Mirona · Diumenge 21

Abbey Road, la banda de tribut a The Beatles, proposa aquest diumenge a la sala La Mirona un espectacle per descobrir als més petits els grans clàssics del quartet de Liverpool. Un concert que forma part del Xics´n´roll, un programa de concerts de grups tribut que adapten les seves presentacions al format familiar.



La princesa Bleda · Blanes

Teatre de Blanes · Diumenge 21

La Princesa Bleda ha perdut el seu tresor. Avui, que ha vingut tanta gent a veure-la, i no els el pot mostrar. Amb la il.lusió que li feia! Ep: l'ha perdut... o li han pres ? Potser li ha robat el gripau blau ? Ja se sap que els prínceps tenen els dits llargs! La Princesa Bleda emprèn un viatge per recuperar el seu tresor.



«Màtria» de Carla Rovira · Girona

Sala La Planeta · Divendres 19 i dissabte 20

Un viatge artístic al voltant de la memòria i l´oblit. A través de la carta d´Enrique Isart Alonso -familiar de Carla Rovira-, afusellat pel franquisme el 14 d´agost del 1939 a Cartagena, la directora i performer reconstrueix la memòria de la seva família a través de la veu de les eternes oblidades: les dones. Un crit per denunciar l´oblit.



«Revisiting Bowie» · Banyoles

Auditori de l´Ateneu · Dissabte 20

Revisiting Bowie celebra una de les majors icones de la cultura pop, David Bowie, tot revisant el seu univers musical. Bowie va ser capaç d´unir música, teatre, dansa i disseny en una filosofia que va més enllà de l´estètica. Artista únic i innovador, segueix essent, dos anys després de la seva mort, una font d´inspiració per a multitud de creadors.



La Bella Dorment» · Girona

Auditori de Girona · Dissabte 20

La Bella Dorment, una obra mestra del ballet, arriba a Girona de la mà de la brillant i prestigiosa companyia Russian Classical Ballet. L'espectacle comptarà amb un meravellós elenc d´estrelles del ballet rus, que donen cos a aquesta companyia liderada per Evgeniya Bespalova, Aurora i Denis Karakashev i el Príncep Désiré.



Regina Chernychko · Olot

Teatre Principal · Dissabte 20

Regina Chernychko (Kharkiv, Ucraïna, 1986) és la guanyadora de la 60a edició del prestigiós Concurs Internacional de Música Maria Canals. A Olot interpretarà, entre d´altres, sonates per a piano compostes pel pare Antoni Soler. Chernychko ha guanyat altres reconeguts premis internacionals i ha tocat en algunes de les sales més importants d´Europa.