Un viatge desbocat

Absolutament desconegut a les nostres contrades, el cineasta Malcolm D. Lee gaudeix de certa popularitat als Estats Units, especialment entre la població afroamericana pel fet que els seus films, sempre en clau de comèdia, mostren situacions i indrets on aquest públic s'hi pot veure reflectit. Títols com La barbería: Todo el mundo necesita un corte (2016) o El reencuentro (2013) han esdevingut notables èxits de taquilla al seu país.

Plan de chicas esdevé un esglaó més en la trajectòria del director envers aquest consens amb el seu públic a través de la comèdia, el qual pren l'Essence Music Festival –l'esdeveniment anual més gran que celebra a Nova Orleans la cultura i la música afroamericana als Estats Units– com a epicentre d'un relat en el qual quatre amigues que es coneixen des de la infantesa decideixen retrobar-se i assistir al concert amb l'excusa que una d'elles, escriptora de llibres d'autoajuda, va a Nova Orleans a oferir una xerrada sobre el seu nou llibre.

El llarg viatge fins a la ciutat i l'estada al Festival serviran perquè les quatre descobreixin el seu costat més salvatge i gaudeixin tot ballant, ficant-se en embolics i vivint romanços fins a l'excés.

Amb una banda sonora farcida d'èxits musicals interpretats per artistes com Aretha Franklin, Mariah Carey o Kool & The Gang i un esquema argumental vist en multitud d'ocasions (la darrera, protagonitzada per Scarlett Johansson, Una noche fuera de control), aquest viatge de noies està protagonitzat per Regina Hall ( En qué piensan los hombres), Jada Pinkett Smith ( Collateral, El professor chiflado), Tiffany Haddish ( Mad Families) i Queen Latifah ( Milagros del cielo).