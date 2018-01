«Call me by your name» · Estiu 1983

Fa un parell de temporades s'estrenava a les nostres contrades Cegados por el sol, un relat que esdevenia una mena de reformulació del film dirigit per Jacques Deray l'any 1969 La piscina, i en el qual quatre personatges establien un enrevessat i progressivament sinistre joc de relacions que derivava en un desenllaç de caire tràgic. L'artífex d'aquesta proposta que va seduir bona part de la crítica fou l'italià Luca Guadagnino, cineasta que si bé ja s'havia donat a conèixer anys enrere amb la més que interessant Yo soy el amor (2009), amb el citat film va assolir un notable reconeixement internacional, beneficiat en part per un elenc artístic format per, entre d'altres, Ralph Fiennes, Dakota Johnson i Tilda Swinton. De la mateixa manera que va fer a Cegados por el sol, Guadagnino torna a l'estiu i als bells paratges italians per contar-nos, en aquesta ocasió, una història d'amor entre dos joves aparentment antagònics: l'Elio, fill d'una família adinerada i culta, passa els dies de vacances ronsejant, escoltant música i flirtejant amb la seva amiga Marzia; l'Olivier, per la seva banda, és un jove nord-americà que aterrarà en aquesta mansió amb l'objectiu d'ajudar el pare de l'Elio i poder acabar definitivament el seu doctorat. A pesar de la fredor inicial, la relació entre ambdós s'anirà intensificant en el moment en què comencin a descobrir una irreprimible atracció mútua que els durà finalment al despertar amorós.

A l'hora de descriure aquest ambient fastuós i gairebé aristocràtic per on es mouen els personatges, Guadagnino ha comptat amb un guionista d'excepció com és el veterà cineasta britànic James Ivory, autor dels, possiblement, millors retrats que s'han fet mai de la classe alta britànica en films com Regreso a Howards End, Lo que queda del día o Una habitación con vistas, el qual –aquest darrer– també s'ubica a Itàlia. Nominada a quatre Oscars (entre els quals el de millor pel·lícula), Call me by your name compta amb els joves Timothée Chalamet (que protagonitzarà el nou film de Woody Allen A rainy day in New York) i Armie Hammer (vist recentment a la pel·lícula al voltant de la figura de Giacometti El arte de la amistad) com a la parella protagonista del relat.