Una escapada per Sant Valentí amb la parella

Aquest Sant Valentí s'ha convertit en una oportunitat única per fer un petit viatge amb la parella. La majoria de companyies hoteleres han preparat una gran quantitat d'escapades romàntiques a preus reduïts per celebrar el dia dels enamorats sense necessitat que la cartera es ressenti. Gairebé totes les agències de viatges experimenten un augment de reserves quan s'acosta el 14 de febrer.

La majorista hotelera Oci Hotels, especialista a organitzar plans romàntics en allotjaments, ofereix informació d'interès sobre destinacions i tendències de viatge per ajudar a planejar aquest Sant Valentí.

Mòbils fora

Que el telèfon mòbil separa de les persones amb les quals es comparteix espai físic és un fet comprovat. Són molts els estudis que s'han realitzat sobre l'ús del mòbil i la majoria difonen estadístiques descoratjadores per a la salut de la parella. Per això és important desconnectar de tots els elements electrònics per dedicar més temps i atenció a l'experiència al costat de la parella. Millor evitar sons i xiulets molestos per passar un cap de setmana atents a la persona estimada.

Zero estrès

Aquelles preocupacions i conflictes sense resoldre del dia a dia han de quedar fora d'una escapada romàntica. És important deixar de banda les coses trivials per parlar d'un futur junts, dels plans que voleu realitzar, dels somnis que teniu i les metes que voleu assolir junts.

La importància dels detalls

Sant Valentí és un data especial, i com a tal, mereix que es cuidin els detalls per a la seva celebració. Reservar un sopar romàntic, portar una sorpresa a la maleta –com un regal, unes flors o aquella fotografia especial dels dos–, preparar un bany relaxant a l'habitació de l'hotel, deixar missatges ocults amagats pel mobiliari o portar aquella música especial que és una mena de banda sonora per al romanç, són algunes bones idees que es poden dur a terme durant el viatge.



Imprescindibles

Tot i que es prepari una gran sorpresa per celebrar l'amor en parella, hi ha coses que no poden passar per alt. Sempre es va amb pressa i de vegades arreglar-se costa. És important que per a aquests dies es busquin aquells modelets especials, per a arreglar-se en tots els sentits –roba interior, depilació, etc. S'ha d'estar preparat per prendre una copa després del sopar i per continuar amb aquella conversa agradable i gaudir de l'ambient romàntic que s'ha creat.

Encara que aquest any el 14 de febrer és dia laborable, sempre es pot ajornar l'aventura al cap de setmana. Hi ha un ampli ventall de possibilitats per fer escapades, però les agències de viatges noten com algunes destinacions esdevenen tendència per Sant Valentí.

parís



La ciutat de l'amor

Rep el sobrenom de ciutat de l'amor i fins que no es visita no se sap el perquè. És la ciutat més romàntica del món: sempre hi ha música al carrer, la decora el riu Sena, els cafès són especials al Barri Llatí, la corona la Torre Eiffel o Montmartre. Encara que ja s'hagi visitat, mai és mal moment per reconquistar el romanticisme en l'escenari ideal.

roma



La ciutat de la bellesa

És la ciutat eterna, de les arts, la història i la bellesa, el que l'ha convertit en escenari de multitud de promeses d'amor i peticions de matrimoni. Recórrer-la en parella és un veritable tractament per a qualsevol relació sentimental. Visitar llocs com la Fontana di Trevi, el Barri de Monti o el Trastevere, és la recepta ideal per a caure en el romanç més profund.



marràqueix



La immenstiat del cel

Cels veritablement estrellats, nits a la llum de les espelmes, colors, olors i sabors intensos; això i molt més és Marràqueix. Sentir-se perdut en un món totalment diferent és possible. Per exemple recorrent, de la mà de la parella, llocs com el Jardí Majorelle, Le Grand Café de la Poste, per sentir-se com en una pel·lícula d'espies dels anys 30, o relaxar-se a la Mamounia.

madrid



La ciutat de l'oci

Amb una infinitat de monuments i museus, ofereix multitud de plans d'oci per viure en parella. Restaurants de renom internacional, espectacles, musicals, concerts i vida nocturna que se sumen a despertars bellíssims des del Retiro, el Capricho o el temple Baobab.

lugo



La ciutat de la natura

Història, arquitectura i naturalesa es donen la mà per al delit dels seus visitants.