Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Rues, disfresses i molta gresca



De Roses a Blanes, passant per Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d´Aro, Santa Cristina d´Aro, Torroella de Montgrí, l´Escala, Lloret de Mar, la Bisbal d´Empordà, Albons o Tossa de Mar, els municipis de les comarques gironines, i sobretot de la Costa Brava, s´omplen entre divendres i dilluns de rues i altres activitats, amb motiu de les festes de Carnaval. Serà un cap de setmana farcit d´emocions, en el qual les disfresses més originals i les clàssiques, la música festiva, els balls, la gresca i un bon grapat d´activitats paral·leles faran gaudir petits i grans. Les festes de carnaval també seran protagonistes en altres municipis de la demarcació, com Banyoles, Santa Coloma de Farners, Girona, Sant Feliu de Pallarols, Olot, Sant Joan de les Abadesses o Vidreres.



Bover & Fumero, al Sunset

Sunset Jazz Club (Girona) · Dissabte 10

Albert Bover i Horacio Fumero tornen al Sunset Jazz Club de la ciutat de Girona per presentar els seus fascinants diàlegs musicals. Jazz en estat pur, amb elegants improvisacions. Tots dos compten amb trajectòries impressionants, i des de fa més de vint anys passegen aquest duet, que ja ha meravellat milers d´espectadors.



«Tennessee»

Espai La Pineda (Sant Gregori) · Dissabte 10

Aquest monòleg teatral no deixa indiferent l´espectador, que s´endinsa en la gran muntanya russa d´emocions que va ser la vida de Tennessee Wiliams, el genial, reconegut i maltractat autor teatral. Aquesta adaptació del clàssic arriba a Sant Gregori de la mà de la companyia Cia. Teatre Blau, dins el cicle «Escenaris».



Ayak y Prok a la Mirona

La Mirona (Salt) · Dissabte 10

Ayak y Prok és un duet de bessons criats al barri Albaicín de Granada. Escriuen rap des de fa més d'una dècada. Es caracterizen per unes lletres molt dures i a la vegada poètiques, amb un fort continguts social i un directe contundent. Aquesta proposta demostra un cop més l'aposta de La Mirona per les músiques d'arrel urbana. Arriba una nova generació!



«El llarg dinar de Nadal»

Teatre Casino Llagosterenc (Llagostera) · Diumenge 11

A casa de la família Bayard el gall dindi és a punt i el vi, a les copes. Un any més es reuneixen al voltant de la taula i mengen, estimen, ploren, neixen, beuen, enyoren, riuen, moren? Una peça carregada d´humanitat, humor i tendresa, on us conviden a viure 90 anys a través dels seus 90 dinars de Nadal, a càrrec de la Cia. La Ruta 40.



Un aniversari amb la GIOrquestra i Valentina Lisitsa

Auditori de Girona · Diumenge 11

En la celebració del seu 6è aniversari, la GIOrquestra s´acompanya de la pianista ucraïnesa Valentina Lisitsa, per interpretar un Segon Concert per a piano i orquestra de Serguei Ràkhmaninov i la Simfonia núm. 4 de Johannes Brahms.



«La calavera de Connemara»

Teatre de Bescanó · Dissabte 10

El solitari i misteriós Mick Dowd sembla tenir una vida molt anodina, les seves activitats semblen limitar-se a beure poiteen i fer safareig cada nit amb la seva veïna addicta al bingo, l'anciana Maryjohnny, i a rebre la visita de tant en tant del Thomas, un policia local amb ínfules de convertir-se algun dia en un detectiu triomfador.



«Paraules encadenades»

Teatre de Salt · Dissabte 10

Un psicòpata, assassí en sèrie, després de cometre els seus crims, enregistra en vídeo les seves sensacions. No sent cap remordiment pels seus actes. Ho explica detalladament a la seva «última» víctima. Els actors Mima Riera i David Bagés protagonitzen aquest thriller psicològic amb text de Jordi Galceran i direcció de Sergi Belbel.



«Un dios salvaje»

Sala La Cate (Figueres) · Divendres 9 i dissabte 10

Un nen n´agredeix un altre amb un pal. L´endemà, els pares de tots dos es reuneixen per aclarir la situació i buscar la millor solució possible. Les bones intencions van quedant enrere quan cadascun comença a escombrar cap a casa. Adaptació teatral de l´obra Le dieu du carnage, de Yasmina Reza, a càrrec de la companyia Zanni Teatre.