Joan Queralt & The Seasicks presenten el seu treball d'estudi dins el Guitar BCN

La formació barcelonina Joan Queralt & The Seasicks presenta avui divendres el seu nou treball discogràfic, Purple Cannon, amb un concert a la Sala Barts de Barcelona en el marc del festival Guitar BCN. Aquest disc, que es va publicar el passat 20 d'abril i conté un total de vuit cançons, se suma a la prolífica trajectòria del líder de la banda i constitueix la seva quarta proposta, després de dos àlbums i un EP en solitari.

Mentre Joan Queralt s'encarrega de la veu i les guitarres i Ignasi Miranda també de guitarres i dels teclats, a Ian Olaizola el trobem al baix i Sel Lee, a la bateria. També han comptat amb col·laboracions destacades, com les de Lígia Olmos a la veu en la cançó Ona, Julieta Jones en els cors a Niagara Park i I Do i Murray Kane cantant en el tema Tons of Blue i xiulant el The Jellyfish Choreography, un dels èxits de l'àlbum, segons un comunicat. Purple Cannon supera els sons folk que el públic ha escoltat en les propostes anteriors de la banda i aposta per cançons més electròniques i instrumentals.