El cantant de Sigur Rós se suma al Primavera Sound amb el seu projecte «Liminal»

Jónsi (cantant de Sigur Rós), Alex Somers i Paul Corley estaran al Primavera Sound amb la seva nova gravació de música ambient, Liminal, segons els organitzadors, que han publicat els horaris definitius de les actuacions dels més de 200 noms que estaran als 14 escenaris del festival.

El Primavera Sound, que tindrà lloc del 30 de maig al 3 de juny, reunirà aquest any al recinte del Fòrum de Barcelona artistes de la talla d'Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave and The Bad Seeds, The National, Lorde, Migos, A$AP Rocky i Jane Birkin. Dels artistes ja anunciats, Primavera Sound ha notificat l'anul·lació del concert de Madlib, que no podrà actuar «a causa de motius personals».

Entre les novetats, cal assenyalar el canvi d'ubicació del Heineken Hidden Stage, que estarà a l'aire lliure al lloc on l'any passat es va celebrar el concert sorpresa d'Arcade Fire. En total seran set els artistes que passaran per aquest escenari els quatre dies en el Parc del Fòrum, dos dels quals ja han estat anunciats (Belly i Lee Fields & The Expressions).