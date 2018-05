Hannah en imatges

Por trece razones es va convertir en un fenomen inesperat, en gran mesura perquè afrontava un tema poc tractat a la ficció moderna (el suïcidi adolescent) i perquè feia gala d'una excel·lent estructura narrativa que la feia idònia per a tot tipus de públic. Quan es va anunciar la segona temporada, no va ser rebut com una bona notícia. Ens calia realment saber més de Hannah i els seus motius? Això és el que prova de respondre la segona entrega, que s'estrena avui a la plataforma Netflix.

La renovació de Por trece razones sonava més a oportunisme comercial que no a una necessitat de la història, que al final durant els tretze episodis adaptava una novel·la que acabava exactament igual. Però Netflix tampoc no podia deixar d'esprémer una trama que s'havia convertit en tema de conversa a mig món i que va obrir un fort debat públic sobre la conveniència o no de tractar temes tan espinosos amb aquesta frontalitat. Sobre això, potser al final amb el que ens hem de quedar és que poques vegades un tema que semblava tan tabú ha aconseguit transcendir amb tanta força a l'esfera pública, i només per això la sèrie ja mereix un lloc d'honor a la història moderna de les sèries. La segona temporada potser no calia, però és evident que també genera molt interès saber més coses de Hannah des de diferents perspectives.

La segona temporada de Por trece razones incorpora una novetat cabdal: si a la primera l'articulat dramàtic es basava en les cintes que la protagonista havia deixat enregistrades, ara es basarà en tretze fotografies que revelen un obscur secret que també afecta tots els personatges. A més d'això, veurem el cas de Hannah als jutjats i descobrirem més coses d'alumnes que fins ara havien quedat en un segon pla. La idea de les fotografies, molt Blow Up, permetrà que guionistes i directors juguin amb els sobreentesos de la història, i emmirallarà de nou l'espectador a una realitat que convé debatre tantes vegades com calgui. El repartiment torna a estar encapçalat per Dylan Minnette, Katherine Langford, Christian Navarro, Alisha Boe, Brandon Butler, Michele Selene Ang, Tommy Dorfman i Brian d'Arcy James.