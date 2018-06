Sense cables, encara que no del tot

Auriculars Bluetooth (II) ?Hi ha una gran varietat d'auriculars sense fils que en porten només un per unir-los i evitar així que es perdin. Aquest cable curt també serveix per a moltes altres coses

Ja fa uns quants mesos, en aquesta mateixa pàgina, mostràvem una selecció amb alguns dels millors i més avançats auriculars sense fils que existeixen al mercat. En aquesta ocasió ens centrem en els de tipus intraaural, és a dir, els que s'introdueixen dins del conducte auditiu. Tots ells eren independents –l'esquerre i el dret–, de petita mida i amb carcassa de càrrega. Però, segons alguns dels lectors, aquests auriculars tenen un inconvenient: és fàcil que se'n perdi algun.

Fidels a la nostra labor divulgativa, hem decidit buscar auriculars intraaurals que siguin més difícils de perdre però que segueixin sent sense cables. I després de provar meticulosament 14 models, n'hem seleccionat quatre la qualitat de so dels quals és excel·lent i que, a més, ofereixen un cable que els uneix, per així evitar perdre'ls.

El primer que hem pretès amb la nostra selecció és elegir-los sense que el pressupost es vegi excessivament deteriorat. Els de preu més elevat són els Plantronics BackBeat Go 3, i els hem seleccionat perquè són avui dia uns dels més còmodes que hi ha al mercat i els que ofereixen la millor qualitat de so. Disponibles en quatre versions, la nostra recomanació és invertir una mica més i comprar la que ofereix la funda de càrrega extra. Aquesta funda de tela porta en el seu interior una bateria amb indicador que serveix per carregar completament fins a dues vegades els auriculars. D'aquesta forma s'aconsegueix una autonomia molt més gran.

La coreana LG té en la seva família Tone alguns dels millors auriculars del mercat. Hem seleccionat els nous Ultra, que incorporen uns altaveus que els converteixen en l'acompanyant perfecte per als ciclistes. Són extremadament còmodes d'utilitzar, i de tota la selecció són els que ofereixen més possibilitats d'interacció amb el mòbil gràcies als nombrosos botons que incorporen. El sistema de recollida retràctil dels auriculars és espectacular.

Parlar de JBL és referir-se a una de les marques amb més tradició en la història de la música. A diferència d'altres firmes, la nord-americana està pensant a adaptar-se als nous temps, i bona prova d'això són els T110BT, uns auriculars Bluetooth amb una qualitat de so molt bona i que, a més, són lleugers i molt còmodes de portar. Pensats per als més joves, estan disponibles en quatre colors diferents.

La companyia iFrogz ha aterrat en el nostre mercat fa poc temps, i ho ha fet amb uns productes excepcionals. Amb una de les millors relacions qualitat/preu que es poden trobar, els seus auriculars Bluetooth són a la vegada econòmics i de molt bona qualitat. Els Impulse Duo criden poderosament l'atenció gràcies a un enginyós sistema de clip que serveix per portar-los còmodament en qualsevol lloc. Aquest mateix clip també serveix per enrotllar el cable i evitar així trencaments i embulls.

I ara és quan et preguntes: de veritat em seguiré complicant la vida amb uns auriculars amb cable?