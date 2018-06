Disposats a tot

«NORMANDÍA AL DESNUDO»

Fa un parell de dècades una modesta producció britànica anomenada Full Monty va arrasar a les sales de cinema d'arreu del món gràcies a un engrescador argument (i una encertada banda sonora farcida de temes populars) que ens contava en clau tragicòmica com els seus protagonistes optaven per realitzar un espectacle de striptease per solucionar els seus problemes d'atur.

L'èxit d'aquesta premissa va generar més d'un film amb un relat similar, com Las chicas del calendario (2003), on un grup de dones (encapçalades per la sempre esplèndida Helen Mirren) posaven nues per recaptar fons per a un hospital. Normandía al desnudo segueix d'estela d'aquests relats precursors per contar-nos com la crisi agrícola afecta de ple un petit poble que viu gairebé exclusivament de la ramaderia.

A pesar que l'alcalde i els seus habitants munten nombrosos actes i manifestacions per fer-se escoltar arreu de la regió, les solucions o els possibles ajuts no arriben mai. L'aparició al poble d'un prestigiós fotògraf que ha basat el seu èxit especialitzant-se a fotografiar masses de persones completament nues, fa que l'alcalde vegi en aquest personatge una fantàstica oportunitat per fer visibles els problemes del poble arreu del país. Tanmateix, convèncer tots els seus veïns i veïnes de posar nus per a una bona causa esdevindrà una tasca titànica.

Prenent com a referent el fotògraf nord-americà Spencer Tunick (que s'ha fet molt popular arran de muntar performances amb gent nua per diverses ciutats del món), el cineasta Philippe Le Guay (el qual té la mà trencada amb relats tragicòmics com Las chicas de la 6ª planta o Moliere en bicicleta) va idear el guió de Normandia al desnudo tot intentant imaginar els habitants del petit poble on va néixer esdevenint partícips d'una proposta d'aquest tipus.

Amb el britànic Toby Jones posant-se en la pell del fotògraf, el film ofereix un repartiment en què destaca la presència de François Cluzet, actor que, a pesar que compta amb una brillant filmografia, sembla que serà només recordat per la seva participació a la popular Intocable (2011).