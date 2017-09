El Cortijo de Roses, una estampa de la Costa Brava dels anys seixanta

Han passat nou anys des que en Jordi Puig es va endinsar en l'aventura de col·leccionar postals antigues de la Costa Brava, captivat per l'estètica gràfica de les emblemàtiques dècades dels 60 i 70, quan no només esclataven els colors de les postals sinó que també ho feia el negoci turístic.

Després d'anys de feina, el divendres al vespre es va presentar el llibre Costa Brava Postals 1960's-1970's, un tastet de 600 postals de les 9.000 que Puig ha recollit durant gairebé una dècada, i amb les quals ha creat un arxiu fins ara inexistent. L'escenari escollit va ser El Cortijo de Roses, un dels últims locals de flamenc on encara es respira la Costa Brava dels anys seixanta i regentat pel protagonista d'una quarantena de postals de l'època: el coreògraf i ballarí Paco de Lucio, Francisco Fernández Moreno (Madrid, 1932).

En aquella etapa naixia la companyia de ball que encara dirigeix i que al final de l'acte va representar l'espectacle Fiesta Baile, on sis ballarins van interpretar temes com el Bolero de Ravel i d'altres a cappella on només ressonaven els forts passos percudits amb els talons de la sabata. La presentació del llibre va ser l'excusa per homenatjar Paco de Lucio, «una estrella de la Costa Brava», tal com el va definir Jordi Puig.

El Cortijo «és per a alguns un lloc caduc, però per altres és una meravella, és com entrar en una postal». El local rosinc d'estètica andalusa ha resistit el pas del temps, però les postals deixen constància que és només un oasi enmig de l'evolució urbanística i social. Els horts es van convertir en hotels, els banyadors en biquinis de cintura alta i les barques pesqueres van acabar cedint la sorra a les tovalloles. El llibre Costa Brava Postals és «una crònica visual d'un temps i un espai a través de cent postals que dibuixen una forma de vida», deia en una de les intervencions el prologuista de l'exemplar i professor de comunicació de la Universitat Autònoma (UAB), Enric Marín, qui va assenyalar els anys 60 i 70 com l'època clau en què Catalunya es va començar a redefinir i obrir al món, en un discurs amb picades d'ullet a l'actualitat política.

L'acte va comptar també amb la presència de l'alcaldessa de Roses, Montserrat Mindan, que va indicar: «El Cortijo forma part de Roses, una ciutat que exemplifica l'evolució urbanística i social de la Costa Brava».



Un home de postal

El Cortijo va aixecar el teló el divendres per acollir la presentació del llibre, però també un sentit reconeixement a Paco de Lucio, que al llarg de la seva trajectòria ha actuat al costat d'estrelles com Édith Piaff o Juliette Greco. Definit com «un home de postal», De Lucio resisteix al capdavant d'El Cortijo el desinterès del segle XXI pel flamenc, lluny de l'època en què protagonitzava postals de la Costa Brava. Va ballar durant 59 anys, viu a El Cortijo i als seus 85 anys encara dirigeix la companyia de dansa que va crear i que porta el mateix nom que el local.