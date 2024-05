Pujol, Mas, Salellas i Laporta assisteixen al funeral de la mare de Puigdemont a Amer

Els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Artur Mas i el president del FC Barcelona, Joan Laporta, van assistir aquest dimarts al funeral de la mare de l’expresident Carles Puigdemont, Núria Casamajó, morta la matinada de dilluns.

El funeral va tenir lloc a l’església de Santa Maria d’Amer, el municipi on va néixer Puigdemont, que va seguir la cerimònia per videoconferència.

En un missatge a X, Puigdemont va agrair «les mostres de condolença i de suport» rebuts des de la defunció de la seva mare, així com «l’esforç de tanta gent per anar fins a Amer» i estar al costat de la família «en aquest moment de tristesa, però també d’esperança en la vida que ens ha regalat a tots els que la hi devem». «Descansa en pau, benvolguda mare», va afegir

Carles Puigdemont i la seva mare, Núria Casamajó, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Al funeral també hi va acudir la presidenta del Parlament, Anna Erra, la presidenta de Junts, Laura Borràs, el secretari general, Jordi Turull, i els dirigents Josep Rius i Albert Batet, a més de la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, i nombrosos diputats de JxCat al Parlament i a la cambra baixa.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, també es va apropar fins a l’església, de la mateixa manera que la delegada del Govern a la província, Laia Cañigueral.