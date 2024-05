El Mercat de les Herbes de la Ratafia de Santa Coloma posa el focus en l'adaptació dels horts i jardins a la sequera

L'11è Mercat de les Herbes de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, que se celebra aquest cap de setmana, posa el focus en l'adaptació dels horts i jardins a la situació de sequera actual. El president de la Confraria de la Ratafia, Jordi Casassayas, detalla que des dels inicis la missió de la fira és la d'"inaugurar la primavera, fent conèixer els boscos i l'entorn". Per això, en el context de sequera actual, s'ha decidit donar eines als visitants per adaptar-se a la falta d'aigua. En aquest sentit, la tècnica especialista en jardineria, Mercè Trias, va oferir divendres la xerrada 'La resiliència, el repte dels jardins dels nous temps', en què es van exposar diferents claus per reduir el reg a horts o jardins.

Santa Coloma de Farners acull, des de divendres 3 de maig i fins al diumenge dia 5, l'onzena edició del tradicional Mercat de les Herbes de la Ratafia, que ja s'ha convertit en una tradició a la localitat. Organitzat per la Confraria de la Ratafia, l'esdeveniment celebra l'inici de la primavera i promou el coneixement de l'entorn natural, així com la seva cura.

Enguany, el programa posa el focus en la situació de sequera en la qual està immersa el país tot i les darreres pluges. En concret, ho fa amb la celebració de xerrades com la que va oferir divendres a la tarda la tècnica especialista en jardineria d'Estudi de Jardinera, Mercè Trias: 'La resiliència, el repte dels jardins dels nous temps', en què es revelaven algunes de les claus per dissenyar horts i jardins adaptats al clima i que requereixin menys aigua.

Adaptar horts i jardins

Per dissenyar un espai enjardinat, Trias recomana tenir en compte les necessitats hídriques de cada planta, recollides en el codi de sequera. A més, també sosté que és bo "dividir el jardí en zones hídriques", per poder-les regar de forma independent. Un altre dels punts importants, explica, és "preparar bé el sòl, perquè no estigui compactat ni massa atapeït i les arrels puguin buscar-se l'aigua". I instal·lar algun sistema per recollir l'aigua de pluja o utilitzar les aigües grises no aptes pel consum per destinar-les al reg, entre d'altres.

De la seva presència a la fira, Trias ha destacat l'oportunitat de "fer conèixer aquests mètodes al públic en general", que fa temps que es tenen en compte en la jardineria professional. I ha volgut ressaltar la importància dels jardins i de "no criminalitzar-los".

"A vegades sembla que el jardí és un bé de luxe i justament són refugis per la biodiversitat i per les persones", alerta la tècnica en jardineria, que afegeix: "Sap greu que quan hi ha períodes de sequera es penalitzin els jardins, quan poden formar part de la solució". Tot i això, exposa que "cal adaptar els jardins". En la mateixa línia, Trias critica que es plantegi l'herba artificial com un recurs sostenible: "No ho és, és un plàstic que quan s'hagi de reciclar consumirà energia", defensa.

Producció de ratafia

Pel que fa a com ha afectat la sequera a la producció de ratafia, el president de la Confraria de la Ratafia, Jordi Casassayas, explica que la falta de pluges ha provocat que les herbes aromàtiques que es recullen al bosc continguin menys aigua. "La falta d'aigua i les altes temperatures afecten el cicle de vida de les plantes i, de retruc, la producció de ratafia", explica. En aquest sentit, "la ratafia cada cop es fa una mica més tard i també canvien els processos de maceració, perquè la poca aigua que tenen les plantes varia una mica les seves propietats".

11è Mercat de les Herbes de la Ratafia

L’onzena edició del Mercat de les Herbes de la Ratafia comptarà amb una trentena d’activitats entre les quals destaquen la xerrada del catedràtic Joan Vallès sobre les singularitats de l’etnobotànica de l’Alguer, aquest dissabte a les sis de la tarda; la xerrada de Marc Talavera cultivar, collir i cuinar amb flors silvestres, diumenge a dos quarts d'una; o la conversa entre els escriptors Perejaume i Ramon Sargatal, que s'ha fet aquest dissabte a les onze del matí.

En l’àmbit gastronòmic, la cuinera Carme Picas ha ofert aquest dissabte a les dotze del migdia un taller al voltant del saüc i les seves aplicacions a la cuina; Júlia Yuste en dirigirà un altre sobre plantes silvestres comestibles a dos quarts de set de la tarda i Pilar Martínez ensenyarà a fer batuts silvestres diumenge a les dotze del migdia.

Durant tot el cap de setmana, la plaça Farners acull el mercat d’herbes i productes artesans, amb un espai destinat a l'intercanvi de flors i plantes. I també se celebra la 71a edició del Concurs i Exposició de Flors, el més antic a Catalunya.

Aquest dissabte també es fan les activitats de la Petita Confraria, la descoberta d’herbes, un taller de cosmètica natural, una visita guiada per l’Univers de la Ratafia, la presentació del llibre 'Botànica màgica' de Joan A. Oriol Dauder i una mostra de glosa. Al vespre, hi haurà els concerts de Primer Infant i Dj Nes, en una aposta de l’organització per portar espectacles i companyies de proximitat.

I el diumenge, serà el torn per una sortida etnobotànica pel parc de Sant Salvador, un taller sensitiu, la xerrada sobre la flora de les Guilleries a càrrec de Pep Gesti, taller de licors casolans i una cercavila. També es lliurarà el premi Ratafiaire de Mèrit a Ramon Baró. A més, s'anunicaran els guanyadors del concurs de flors.