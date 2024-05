Li roben un rellotge valorat en 15.000 euros a la sortida d'una discoteca de Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia 27 d’abril tres homes, un de 19 anys i dos de 22 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Els fets van succeir el mateix 27 d’abril, a les 4 de la matinada, quan es va produir un robatori violent a la sortida d’una discoteca de Lloret de Mar. Quatre individus van colpejar un home i li van sostreure un rellotge d’alta gamma valorat en 15.000 euros, la cartera amb documentació, targetes de crèdit i 200 euros en efectiu.

Immediatament, amb la descripció facilitada es va muntar un dispositiu policial que va permetre localitzar part dels autors en una zona propera. Els tres homes en veure els mossos van sortir corrents, però en van poder aturar i detenir a dos d’ells.

El tercer va fugir per teulades d’edificis fins a acabar dins del jardí d’un hotel tancat al públic, ajupit darrere unes jardineres, on finalment el van detenir.

L’endemà, els mossos van aconseguir recuperar el rellotge sostret enterrat al jardí de l’hotel on havien detingut el tercer lladre.

La investigació no es dona per finalitzada i no es descarten més detencions.

Els detinguts, amb antecedents, van passar el 29 d’abril a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Blanes.