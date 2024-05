Un aparatós accident a l'AP-7 entre un trailer i un turisme provoca cues a Fogars de la Selva

Un aparatós accident entre un tràiler i un turisme a l'AP-7 al seu pas per Fogars de la Selva ha provocat el tall de dos carrils i retencions d'uns dos quilòmetres. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 18.28 hores al punt quilomètric 92 de la via en sentit nord. L'accident s'ha produït quan el turisme ha topat amb la part de darrere del tràiler, fent que el vehicle de gran tonatge quedés fora de la via amb la caixa doblegada. Al lloc dels fets s'hi han traslladat sis dotacions dels Bombers, els Mossos d'Esquadra i el SEM.

El xoc ha provocat que el tràiler, que transportava ceràmica, patís un vessament de combustible a la via important, i que ja ha estat neutralitzada. Els dos conductors han patit ferides lleus i han rebut l'alta voluntària in situ, mentre que dos acompanyants del turisme també han estat ferits i han sigut traslladats a un centre hospitalari, tot i que aquest diari no ha pogut confirmar aquest extrem amb el SEM.

Dos dels tres carrils en sentit nord de la via han quedat tallats per la presència dels dos vehicles i la fuita de combustible. En aquests moments el servei de manteniment de l'autopista és a lloc, i s'està esperant que arribi la grua per començar la retirada dels vehicles, tot i que el vehicle de més tonatge podria trigar encara uns dies a ser retirat.