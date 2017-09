Els veïns de la Jonquera reclamen més pressió policial al nucli urbà

Els veïns de la Jonquera van reunir-se ahir per denunciar la inseguretat del municipi i reclamar més vigilància policial. La trobada, que es va celebrar als Porxos de Can Laporta, va sorgir de la iniciativa popular després que diversos veïns fossin víctimes de robatoris. De la reunió en va sortir l'acord entre els assistents per iniciar una recollida de firmes que entregaran a l'Ajuntament.

Ocupacions il·legals, robatoris en habitatges i tràfic de drogues. Aquests tres eixos són les principals inquietuds dels jonquerencs pel que fa a la seguretat de la vila i que ahir es van portar a debat. La «sensació d'inseguretat» no és nova i ja fa temps que els veïns es queixen de la venda de droga i la presència de prostitutes al centre urbà, però també de baralles i ocupacions il·legals.

Ara s'hi suma la insalubritat d'alguns habitatges. Ho atribueixen a l'augment d'ocupes i denuncien defecacions a la via pública. «Volem més vigilància, càmeres i actuacions per mantenir la netedat», va reclamar una de les veïnes.

Consideren que part del problema és la legislació vigent i una justícia lenta, perquè tot i les actuacions policials, els detinguts solen sortir ràpidament al carrer «i molts d'ells reincideixen», diuen els veïns.

El problema de seguretat a La Jonquera és un tema recurrent i els veïns fa temps que estan preocupats pel tràfic de drogues i robatoris, però l'espurna de l'última onada d'indignació la va encendre la denúncia d'una usuària a les xarxes socials.

Alertava que havien entrat a robar en el seu habitatge mentre rebia a l'hospital un tractament de quimioteràpia. A partir d'aquí, una allau de jonquerencs van començar a compartir la seva experiència a la xarxa com a víctimes també dels lladres.

Delictes sense denúncia

«Els Mossos han arribat a detenir fins a 12 vegades la mateixa persona», ha apuntat l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, en declaracions a Diari de Girona. Els veïns asseguren que els delictes han anat en augment, però segons Martínez la sensació d'inseguretat no s'ha traslladat en un increment de les denúncies, el que dificulta comptabilitzar el nombre de delictes i l'abast del problema.

Des del govern s'emfatitza que es duen a terme operatius policials contra les ocupacions il·legals i el tràfic de drogues «però és molt difícil actuar sense denúncia en una propietat privada».

Martínez continua reclamant més efectius i presència policial. Durant l'estiu es varen fer controls coordinats entre els cossos, però després de l'atemptat de Barcelona el 17 d'agost la prioritat va passar a ser el terrorisme.

La Jonquera -amb 3.231 habitants- compta amb la presència de quatre cossos policials amb competències a Catalunya: Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional i la Policia Local, però tot i això la sensació d'inseguretat no desapareix. Fa un any era l'Ajuntament el que convocava una reunió per exposar la situació de la seguretat i les actuacions que es duien a terme. Les càmeres de vigilància es van plantejar com una possible solució i aleshores s'estava acabant la tramitació per col·locar-les al Pertús, on es van instal·lar aquest agost.