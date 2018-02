Figueres posa a licitació la reurbanització del carrer Peralada per 1 milió de €

L'Ajuntament de Figueres ha posat a licitació les obres de reurbanització del carrer Peralada per un import de 990.982,36 euros. Els treballs s'inclouen en el Pla de Barris i suposaran una millora urbana en el tram comprès entre els carrers Ample i Rec Arnau.

La previsió és que els treballs s'iniciïn el mes de juny i s'allarguin fins a finals de novembre. El projecte de reforma del centre històric també inclou el de la Jonquera (que ja té les obres adjudicades), el Barceloneta i el carrer Ample.

L'actuació preveu la creació d'un vial de plataforma única amb un paviment de pedra natural fent compatible la circulació de vehicles i la de vianants. També es renovarà l'enllumenat, els serveis i s'hi col·locarà mobiliari urbà. A més, s'hi plantaran til·lers per afavorir espais d'ombra i fer «més amable» el paisatge urbà.

La reforma del centre històric de Figueres comença a prendre forma. A finals de gener, l'Ajuntament va adjudicar a la baixa per 544.469 euros les obres del carrer de la Jonquera, un dels tres inclosos a la nova fase del Pla de Barris (finançat al 50% amb la Generalitat) que el consistori vol tirar endavant per convertir aquesta zona de la ciutat en una mena de barri vell a l'estil gironí.

Ara s'ha fet un pas més i s'ha tret a licitació un nou tram del projecte: el carrer Peralada.

El projecte tècnic contempla una intervenció integral en aquest tram que, juntament amb el de la Jonquera i el carrer Nou, era considerat com un dels principals camins d'accés al centre de la ciutat.



Un eix «cívic» per als vianants

L'actuació busca reconvertir aquesta zona en un eix «cívic» amb prioritat per als vianants a través d'una plataforma única, on també es permetrà el trànsit rodat. Per a diferenciar-ho, s'establiran diferents colors al paviment, que serà de pedra natural.