L'Escala torna a l'època grega i romana amb el Triumvirat Mediterrani

L'Escala ha programat una quarantena d'activitats per la fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani que se celebrarà aquest cap de setmana. La majoria de les activitats de recreació històrica es faran a Empúries dissabte durant la jornada de portes obertes.

Es fan visites guiades romanes, tallers d'oficis i artesans romans, així com un taller de policromia i una activitat per descobrir com eren els jocs en època romana. També es farà la representació Patronus et servus, amb què es recrea una curiosa situació que es produeix entre un dels duumvirs d'Emporiae, Saturní, i el seu esclau Zòsim, en relació a la celebració d'un banquet.

Al nucli antic, la jornada de dissabte inclou des de l'obertura del Mercat del Triumvirat fins a l'espectacle de foc que es fa a la Platja a la nit. També hi ha diferents espectacles d'animació, com el «Etilum, el soldat romà» o altres activitats itinerants per ambientar els carrers del nucli antic.

El diumenge l'activitat es concentrarà al nucli antic amb més espectacles de carrer com la clàssica lluita de gladiadors.