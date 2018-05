Una empresa ofereix alternatives a l'oci habitual a l'Albera

Una nova empresa, Apunts Empordà, ha posat en marxa un projecte per oferir una alternativa a l'oci habitual a l'Albera que serveixi per donar nous al·licients als visitants i alhora donar a conèixer el territori. Oferirà banys de bosc, pintar amb vi o dansa afroempordanesa del Senegal per relaxar-se. El projecte s'estrena aquest cap de setmana amb la primera Ruta del Vi amb Cotxes Clàssics.

La ruta centrada en el vi i amb cotxes clàssics serà diumenge des de Vilamaniscle passant per diferents poblacions, per cellers i acabant a Peralada, on hi haurà un sopar i música.