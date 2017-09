Arrenca una nova edició de la Palamós Lan Party, la fira tecnològica

Una nova edició de la Palamós Lan Party, la fira tecnològica de Palamós, va començar ahir i oferirà fins dissabte activitats per endinsar-se en el món digital, de les tecnologies i dels videojocs. Fins dissabte els amants del món tecnològic es trobaran a la Nau dels 50 metres de Palamós, ubicada a la plaça del Suro, per gaudir d'aquesta activitat organitzda per l'entitat Palamós Tecnofan i pel Departament de Joventut de l'Ajuntament de Palamós.

Enguany destaquen els pilars d'ensenyament, recerca i innovació a la Lan Party que agafa força amb una àmplia oferta de conferències, tallers i amb la col·laboració d'Innova Didàctica, una empresa d'Olot, que organitzarà activitats formatives vinculades al món de la tecnologia, totalment gratuïtes.

A la nau dels 50 metres l'organització ha previst quatre grans espais.