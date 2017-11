Guíxols des del carrer critica que el pressupost aprovat és «continuista»

El grup municipal de Guíxols des del carrer-Entesa va criticar ahir que el pressupost per al 2018 aprovat en el ple de dilluns i que puja a 28.194.446 euros és «massa continuista» i que «no hi ha cap indici de participació ciutadana, ni de gestió directa de cap nou servei, ni de millora ambiental».

El seu portaveu, Jordi Lloveras, va lamentar la falta de voluntat del govern municipal per obrir un procés de participació ciutadana que «permeti poder decidir col·lectivament» una part de les inversions previstes per a la ciutat i va proposar que la partida de 139.000 euros destinada a millora de vies públiques es destini a pressupostos participatius.

També va lamentar, entre altres, que el pressupost no tingui en compte cap previsió per a la construcció del nou Institut d'Ensenyament Secundari o que no incorporin cap partida per a millorar la reducció en la generació de residus. El seu vot va ser una abstenció.