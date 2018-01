Els Reis d'Orient de Palafrugell arribaran per mar a Llafranc

Els Reis d'Orient de Palafrugell arriabaran el pròxim dia 5 a la localitat per mar a Llafranc. Segons va informar el consistori, enguany, s'avançarà l'horari habitual de sortida i l'arribada, ja que s'iniciarà a les 6 de la tarda, mitja hora abans que en les edicions anteriors. A Llafranc, el seguici reial arribarà en barca al port, iniciant-se un recorregut que travessarà tot el passeig per rebre la benvinguda oficial. Tot seguit, s'oferirà una xocolatada popular als assistents. Els actes de Llafranc estan organitzats per la Comissió Desfilada Marítima dels Reis Mags d'Orient, el Club Nàutic Llafranc i l'Associació de Veïns i Amics de Llafranc, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.

D'altra banda, el recorregut de la desfilada de Palafrugell començarà a la plaça del Sol i es dirigirà, a través dels carrers de Torres Jonama, de Pi i Margall, dels Valls i de Cavallers, a la plaça Nova, on tindran lloc els actes oficials de benvinguda. Tot seguit, els Reis es dirigiran a la sala del Teatre Municipal on saludaran personalment tots els nens i nenes que ho vulguin. Els actes de Palafrugell els organitzen l'Ajuntament de Palafrugell i l'Associació Comissió Festes de Nadal. A la cavalcada hi participaran més de 150 de persones.