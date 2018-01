Asfaltaran un tram del vial del Port de Palamós per 91.000 €

El ple municipal de l'Ajuntament de Palamós va aprovar dimarts que durant aquest primer trimestre de l'any es durà terme el procés d'asfaltatge d'un nou tram de la ronda de l'Est (vial del Port). El tram que s'asfaltarà serà concretament el comprés entre el carrer de Roqueta i el camí vell de la Fosca, amb la inclusió també del perímetre del giratori que uneix aquests dos vials. Aquesta secció s'ha deteriorat amb el temps i ara requereix una actuació d'arranjament i millora, seguint la que ja es va fer l'any passat en el seu primer tram, entre la carretera de la Fosca i el carrer de Roqueta.

El projecte es basa en el fressat, el reforç de les zones malmeses, el tractament amb reg asfàltic i, finalment, l'aplicació del nou asfaltat en tota la superfície. Un cop finalitzats aquests treballs es durà a terme el pintat de la senyalització horitzontal. Les obres també inclouen petites actuacions de drenatge, amb la instal·lació d'embornals i la seva connexió a la xarxa d'aigües plujanes existent en aquest vial.

El termini d'execució és d'un mes i el seu cost estimat és de 91.580,28 euros, finançats en un 40% per l'Ajuntament i la resta, el 60%, per Ports de la Generalitat, ja que aquest vial és el principal eix d'entrada i sortida de les mercaderies del port. Aquest acord de col·laboració entre les dues administracions es va iniciar l'any passat amb l'asfaltatge del primer tram d'aquest vial i seguirà amb el procés d'asfaltatge del darrer tram de la ronda de l'Est.