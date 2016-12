Què passa quan es creua el túnel que va de Lleó a Astúries?

Estiu, dia amb un sol espaterrant, ulleres de sol per conduir... i de cop... s'arriba a Astúries. Què espera a l'altra banda del túnel de Negrón? El youtuber asturià Elopi23 (@ elopi23 a Twitter) ha fet un vídeo per mostrar al món la peculiaritat del clima a la seva comunitat, un clip que s'ha tornat viral. "Ara veureu com de meravellós és entrar a Astúries", diu just abans de treure's les ulleres de sol per entrar al túnel. El què l'espera en sortir, ho pots veure tu mateix en el següent vídeo.



Malgrat ser una imatge habitual per als que realitzen el trajecte de Lleó a Astúries, les bromes a les xarxes socials han fet que el vídeo acumuli milers de visionats i comentaris a YouTube i Twitter.