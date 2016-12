El brutal desafiament d'un cubell d'escombraries a un nen

A vegades les coses inanimades tenen vida tal com demostren les següents imatges captades per una càmera de seguretat. En elles s´hi veu com una cubell d'escombraries desafia a un nen que intenta trasladar-lo a l'altra banda del carrer. La tapa del contenidor colpeja amb força el cap del petit a causa de les fortes ratxes de vent que l'aixequen.

El noi continua el seu camí però la situació es repeteix. Llavors, el protagonista sosté la tapa amb l'altra mà però el vent decideix bufar amb més força provocant que el contenidor de les escombraries es reveli contra el jove i aquest acabi per terra.