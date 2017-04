Els millors looks del Festival de Coachella

Ja ha arribat al final el primer cap de setmana de Coachella i les nostres celebrities, com cada any, han enlluernat amb els seus looks d'allò més hippies, frescos, divertits i sobretot molt chics. Alessandra Ambrosio, una de les reines d'aquest festival no s'ha volgut perdre aquest esdeveniment de la mateixa manera que Nick Jonas, Vanessa Hudgens o les germanes Kendall i Kylie Jenner, entre d'altres.





La model i àngel de Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio no defrauda amb els seus looks. Durant el primer cap de setmana del festival d'art i música de Indio, Califòrnia, els looks al més pur estil cowboy han brillat amb llum pròpia, seguit del boho. I precisament en aquests primers dies hem pogut veure a la model brasilera amb looks texans.A la festa organitzada per Victoria's Secret la model anava amb un short vaquer i jaqueta texana a joc que va combinar amb un top llencer estil boho en color beix amb una botes altes en marró cowboy.Finalment, l'àngel ens ha deixat amb la boca oberta amb un impressionant abric marró d'ant i pèl amb estampat ètnic. A més, lluïa una bonica samarreta de tirants, uns shorts i botes altes estil cowboy.La model Emily Ratajkowski no dubta a mostrar la seva increïble figura amb un look molt simple però que li queda espectacular. Amb un conjunt vaquer negre amb cigarretes i jaqueta texana, la model apareix pel festival marcant ABS amb un top d'estampat floral amb escot off the shoulders i botins beix.La jove del clan més popular de televisió ha aconseguit enlluernar a tots al festival amb el seu nou color de cabell. La jove apareixia per Coachella amb els cabells curts de color verd fluorescent, una mica fora del comú però amb el que sens dubte està arrasant.La jove va triar un vestit beix curt de tirants i obertures a l'esquena i costelles.La que va ser Miss Univers, una de les dones més belles del món, Olivia Culpo no es va voler perdre aquesta cita amb la música i l'art i va anar molt bé acompanyada al festival. I és que la jove va voler compartir moments en ell amb el seu noi amb el qual, va aparèixer de la mà, lluint una bonica faldilla marró de davant amb botons.La popular dj i socialité no es va perdre la nova edició del festival i com ens té ja acostumats, va aparèixer a Coachella amb un look molt ella per aquestes ocasions. I és que els vestits boho llargs són la seva aposta segura per acudir a l'esdeveniment més esperat de les celebrities. Un vestit ple de transparències, negre amb una curiosa i divertida motxilla amb ales de papallona com a accessori perfecte.Però sens dubte, una de les famoses de Hollywood que més ha gaudit del festival has estat l'actriu Vanessa Hudgens que ens ha sorpresos amb looks boho d'allò més hippie.