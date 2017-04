VÍDEO: Un astronauta capta estranys objectes sobrevolant la Terra

L'astronauta de l'Agència Espacial Europea (ESA, per les sigles en anglès) Thomas Pesquet va captar des de l'Estació Espacial Internacional (ISS, les seves sigles en anglès) uns estranys i misteriosos objectes sobrevolant la Terra a una velocitat vertiginosa.



Va ser el passat 17 d'abril. Pesquet es trobava gravant una tempesta elèctrica mentre la ISS orbitava sobre l'oest dels Estats Units. A les imatges es poden veure uns objectes lluminosos que es mouen a gran velocitat.



L'Oficina de Runes Espacials de l'ESA ha descartat que aquests objectes fossin escombraries espacials, ni meteorits, i va aclarir que probablement eren satèl·lits en funcionament.





#Timelapse over #California with a thunderstorm on the horizon https://t.co/cLY2dLuAVr #Proxima pic.twitter.com/fEkzDetkRW