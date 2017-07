VÍDEO | El cop que s'ha donat Nadal i que ha fet riure al seu rival

Rafa Nadal ha protagonitzat l'anècdota del dia a Wimbledon. Passava instants abans de saltar a la pista per disputar el seu partit contra Muller. El balear, en el seu ànim per escalfar els músculs, ha saltat massa i ha colpejat el cap contra el marc de la porta. El seu rival i el personal que hi havia no han dubtat a somriure, cosa que també ha fet el mateix Nadal, que ha reaccionat traient ferro al seu petit 'accident'.