VÍDEO | L'àvia que analitza 'Juego de Tronos' es fa viral

Qui cregui que 'Juego de Tronos' és una història per a la joventut està equivocat. El drama medieval basat en les novel·les de George R.R. Martin aglutina una infinitat d'aficionats de totes edats. Des de néts fins a avis s'asseuen davant de la televisió per submergir-se en les històries de 'Els 7 Regnes'.

'Juego de Tronos' no té res a envejar a capçaleres més tradicionals. La seva intricada història plena de batalles, morts, amors, sexe i argúcies arriba, i molt, als seus seguidors. Així, una àvia s'ha fet viral pel seu intens i lliurat anàlisi de la setena temporada mentre veia l'útim capítol.

(Compte! Spoilers)

Ha estat la seva néta la qual ha gravat els seus comentaris en vídeo i els ha penjat a les xarxes socials, provocant la simpatia de mig món. Perquè la senyora no es talla ni un pèl a l'hora de donar les seves opinions al respecte de la trama que ens ha deixat amb Daenerys i un Jon Nieve enllitats, a més d'un drac mort que pot amb tot.

El vídeo ja supera, per exemple, el milió de reproduccions a Facebook, i no és per menys. La dona, de 83 anys i que es diu Guadalupe, té perles per a tots: "El Nieve es casarà amb la reina. M'imagino jo. Però, per això té dos ous, eh?". A més, aplaudeix quan Theon Greyjoy ressorgeix de les seves cendres i dona quatre trompades als reclutes del seu oncle i diu de Meñique que és el manipulador "que va vendre a Sansa al pirat aquell al que després es van menjar els gossos".

Encara que el més còmic del vídeo és quan acaba el capítol i la seva néta li comenta que no n'hi haurà més fins al 2019. "En dos anys m'he mort jo! I ara em moro jo amb l'entrellat? De veritat s'ha acabat, filla? ", va dir Guadalupe clarament indignada.