La model a qui li van amputar una cama per culpa d'un tampó perd l'altra

Lauren Wasser, la model californiana de 29 anys a la que se li va amputar una cama per culpa d'una síndrome de xoc tòxic (SST) per l'ús d'un tampó, ha perdut la seva altra cama, com ja va anunciar ella mateixa a través de seu compte d'Instagram fa un temps.



Wasser ja s'ha sotmès a l'operació, que en principi s'ha saldat amb èxit, i ha pujat una fotografia al seu compte d'Instagram per tranquil·litzar els seus seguidors i informar sobre el seu estat.



Tot va passar el 2012, quan el que semblava una simple grip es va anar complicant fins que un atac de cor li va provocar un coma que va durar setmanes. Quan es va despertar li van informar que patia SST, el que li havia generat problemes als ronyons i falta de reg sanguini a les cames. Aquest va ser el motiu que l'ha portat a perdre finalment les dues cames.





Com ella mateixa va manifestar en una entrevista recent: "Estic patint un dolor insuportable diàriament. En uns mesos, inevitablement m'amputaran l'altra cama i no hi ha res que pugui fer al respecte. Però el que puc fer és ajudar a assegurar-me que això no li passi als altres ".Per aconseguir això últim, assegurar-se que no torni a succeir-li a ningú, ha emprès una batalla legal contra Kotex Natural Balanç, la marca de tampons que va usar aquest dia, i posa el seu granet de sorra a l'hora d'ajudar a conscienciar sobre la possibilitat que això li pot passar "a qualsevol altra dona".