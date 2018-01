Un polític del PP valencià amb passat en el porno

L'actual secretari general del Partit Popular a Elda, Iván Obrador, va participar en 2012 en l'enregistrament d'un vídeo pornogràfic del qual res se sabia i que aquesta setmana ha començat a circular per la ciutat a través de les xarxes socials. Es titula «Tomasa, la zorra pescatera», dura 28 minuts, es troba penjat des de juliol de 2013 amb accés gratuït i fins avui ha tingut un miler de visites.

Tot i que Iván Obrador no participa en cap escena de sexe explícit, sí utilitza un llenguatge groller i masclista mentre representa el paper de Bienve Segura, el nuvi de l'actriu porno que encarna el personatge de Tomasa.

A més, en un passatge del vídeo el dirigent popular fingeix estar en ple acte sexual amb la seva parella de repartiment. «Mi zorra Tomasa tiene un oficio muy poco sexy porqué es pescatera», són algunes de les frases del seu guió a les quals s'afegeixen altres expressions més ofensives com : «Fins a un mico amb el cul pelat és més sexy que tu».

La pel·lícula forma part d'una sèrie de vídeos, d'escàs pressupost i molta improvisació, que tracten de parodiar els reality show televisius que es dediquen a transformar la imatge de les dones per fer-les més atractives als ulls dels homes.

Obrador, periodista de professió, va arribar a l'agrupació popular d'Elda en 2015 com a assessor de comunicació després d'exercir amb anterioritat funcions de secretari del grup municipal a Petrer. A l'abril de 2016 va passar a ocupar el lloc de vicesecretari general a Elda després la sobtada mort del exregidor popular David Navarro i tres mesos més tard va ser nomenat secretari general.

Obrador va assegurar a aquest diari ser «víctima d'un engany» mentre va afirmar que volia acudir a la Comissaria de Policia per interposar una denúncia.

Considera que està sent objecte d'una campanya de desprestigi que tracta de danyar la seva imatge pública, i ha insistit que en el vídeo estava interpretant un «paper fictici, desencertat, però irreal» que res té a veure amb la seva personalitat ni amb la seva forma de ser ni pensar.

«Aquest sketch es va gravar a Alacant quan jo tenia 25 anys després que l'actor i director Bobby Perú -és el seu nom artístic- contactés amb mi a través d'un amic amb el qual ja no té cap relació. No vaig signar cap contracte ni vaig cobrar res. Va ser una col·laboració puntual, d'un parell d'hores, en un moment de la meva vida en què m'encantava participar en programes de televisió. Però ningú de l'equip -afirma contundent- em va informar en cap moment que es tractava d'un vídeo de contingut pornogràfic que pensaven difondre », reitera l'afectat afegint que« d'haver sabut que al costat de la meva representació anaven a afegir després escenes de sexe explícit hagués fet gestions per evitar-ho ».

Accions legals que diu que ha emprès aquests dies, tan aviat com ha conegut que el vídeo va circulant per Elda i Petrer.

El seu advocat ja ha enviat un requeriment a la productora perquè la pel·lícula sigui retirada.