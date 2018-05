Es marca un "simpa" de 8.200 euros en un casament, s'entrega i diu que no té diners

El jove que va contractar un casament celebrat fa uns dies en un restaurant de Viveiro (Lugo) i que estava en recerca per un deute de més de 8.000 euros s'ha entregat a la comissaria de policia de la localitat aquest matí. Poc després va passar a disposició judicial, on es va acreditar la seva condició d'investigat per estafa i es va decretar la seva llibertat amb compareixences quinzenals.

Segons ha transcendit, les persones que van contractar la celebració van avançar 1.500 euros al restaurant per al banquet, en què van participar unes 200 persones, però van deixar a deure uns 8.200 euros a l'establiment.

Fonts policials van confirmar que el jove que va contractar el banquet, germà del nuvi, es va lliurar a la Comissaria de Viveiro, acompanyat pel seu advocat.

Els mateixos informadors van indicar que el jove va reconèixer que no té diners per pagar el banquet, de manera que, després de prestar declaració en dependències policials, va passar aquest matí a disposició judicial.