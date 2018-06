VÍDEO | Un cranc s'arrenca la seva pròpia pinça per fugir de l'olla

La imatge d'un cranc arrencant-se la seva pròpia pinça per fugir de l'olla amb aigua bullint en què s'està cuinant s'ha convertit en viral.

El vídeo, gravat a la cuina d'un restaurant de la Xina, mostra l'animal subjectant una de les seves pinces abans d'arrencar-la i escapar de la cassola. Les imatges es van publicar a la xarxa social xinesa Weibo el passat 28 de maig, per un usuari anomenat Jiuke, que va afirmar haver adoptat el cranc de riu com a mascota, tal com informa Taiwan News.

Tot i que les imatges de l'heroic gest del crustaci impacten als usuaris, la veritat és que els crancs de riu poden perdre diverses vegades les seves pinces i en general els tornen a créixer.