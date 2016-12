La CUP permet la discussió sobre els pressupostos amb vuit abstencions

Els pressupostos del 2017 han superat aquest dimarts les esmenes a la totalitat de C´s, PPC, PSC i CSQP gràcies al vot en contra de 2 diputats de la CUP i l´abstenció dels altres 8. Tot i així, els cupaires no decidiran el seu vot definitiu als comptes fins al 28 de gener i aquest dimarts la portaveu econòmica Eulàlia Reguant ha avisat que "no es pot voler mantenir tots els privilegis i pretendre guanyar el referèndum". El vicepresident i conseller d´Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, ha reivindicat el caràcter social dels comptes que preveuen 1.170 MEUR més per a polítiques socials i ha replicat a la CUP que els comptes representen en gran mesura el rescat social i la voluntat de revertir les retallades. A partir d´ara continua el tràmit dels pressupostos al Parlament i es debatran en comissió.