El jutge obre una nova causa als pares de Nadia per provocació i explotació sexual

El jutge que investiga la suposada estafa en els donatius per al tractament de Nadia ha obert una nova causa en la qual imputa als pares els delictes d'exhibicionisme, provocació sexual i explotació sexual, arran de les fotografies de caràcter sexual en les quals apareix la seva filla.

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el titular del jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell (Alt Urgell), que ahir va interrogar els pares sobre el contingut d'aquestes fotografies, va acordar mantenir totes les mesures cautelars adoptades fins al moment: el pare seguirà a la presó i la mare en llibertat provisional i només podrà visitar els caps de setmana la nena, d'11 anys, que està a càrrec d'una tia.

En un acte redactat després de la compareixença dels pares, que van respondre a les preguntes de totes les parts, el jutge va acordar obrir un nou procediment en el qual Fernando Blanco i Margarita Garau tenen la condició d'investigats pels delictes d'exhibicionisme, provocació sexual i explotació sexual.

El jutge ha separat la investigació sobre l'estafa de diners de la dels suposats delictes sexuals després que els Mossos d'Esquadra localitzessin en un llapis de memòria intervingut a la parella fotografies de caràcter sexual en què apareixia la menor, en algunes d'elles despullada i, en altres, mentre els seus pares mantenien relacions sexuals.

El jutge va enviar les noves diligències al deganat judicial perquè ho reparteixi entre els dos jutjats de la Seu, per la qual cosa la causa li podria recaure a ell o al titular del jutjat d'instrucció número 2 del municipi, segons el TSJC.

A més, el magistrat va acceptar ahir la personació de la Generalitat en la causa oberta per la suposada estafa, ja que la custòdia de la menor està en mans de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), que vetlla pels seus interessos en el procediment.

Dos particulars que van donar diners per al tractament de la menor i que s'han sentit estafats, davant els indicis que els pares van destinar aquests fons a fins particulars, també han demanat personar-se, si bé el jutge encara no l'ha resolt.

Després de la declaració d'ahir de tots dos investigats davant del jutge, ni la fiscalia ni l'advocat de la Generalitat, present en l'interrogatori, van demanar mesures cautelars complementàries a les que va dictar el passat 9 de desembre, quan va enviar el pare a la presó, va deixar en llibertat la mare i els va retirar la custòdia de la nena.

Segons l'advocat de la família, Alberto Martín, que encara continua defensant tant el pare com la mare, els acusats van al·legar davant del jutge que mai han dut a terme cap acte en perjudici de la seva filla i que no es van fer fotografies practicant sexe de manera que la nena ho pogués veure.



Imatges d'àmbit «familiar»

També van esgrimir, segons l'advocat, que les instantànies tenen un àmbit «familiar, personal i natural» i que algunes les van fer per al control i seguiment d'una patologia de la pell de la seva filla, afectada segons la seva versió d'una malaltia rara.

«No hi ha res d'especial (a les fotografies) que tingui un criteri pornogràfic, sexual o d'explotació, absolutament res», va insistir l'advocat, que va precisar que el jutge va mostrar ahir als pares entre una quinzena o vintena d'instantànies fetes entre els anys 2008 i 2011.

Després que el pare declarés durant una hora davant del jutge, i la mare durant una mitja hora, l'advocat va explicar als periodistes que els acusats van insistir que les fotografies, que no recordaven fins que les van veure a la sala, són de caràcter «familiar» i s'inscriuen en l'àmbit de la normalitat d'una nena «molt juganera, que fa pallassades, juga i adopta postures, com tots els nens».

Segons l'advocat, a l'interrogatori d'ahir únicament van visionar les fotografies trobades en un llapis de memòria, perquè encara no ha arribat al jutjat el resultat del rastreig que el magistrat va autoritzar als Mossos d'Esquadra de tretze llapis de memòria més, set targetes de memòria i tres discos durs de la parella, amb l'objectiu de localitzar si hi ha més fotos de contingut sexual, si en van esborrar algunes o si les van difondre.

Alberto Martín va sostindre que els pares no volen que se'ls «demonitzi» ni se'ls «cremi a la foguera» per aquestes fotografies, ja que «tenen un afecte i un respecte enorme» per a la nena, que mai, va insistir, els ha presenciat mantenint relacions sexuals.

«Ells han actuat de bona fe. Fernando ja sap que no té gaire credibilitat, que se l'ha condemnat a tot arreu, però segons la seva opinió, en aquesta qüestió està sent absolutament sincer i no se li pot reprotxar res», va assenyalar.

A més, el lletrat va indicar ahir que encara continua defensant tant el pare com la mare, si bé estan estudiant la possibilitat, ja avançada dijous, de separar la seva estratègia perquè els arguments d'un no llastin l'altre i permetre que la mare pugui recuperar la custòdia de la nena com més aviat millor.