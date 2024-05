L’Institut Narcís Monturiol de Figueres, pioner en la formació de tècnics d’energies renovables

L'Institut Narcís Monturiol de Figueres és l’únic centre de la demarcació gironina que ofereix el Grau Superior de Tècnic en Energies Renovables, que proporciona una formació qualificada en un sector de gran creixement.

El Cicle Formatiu, amb una durada de dos cursos acadèmics (2.000 hores), destaca per la seva orientació pràctica, amb més de 500 hores dedicades a la immersió en empreses del sector. Aquest enfocament prepara els estudiants per afrontar amb èxit els reptes professionals en un mercat en constant evolució.

Aquests tècnics i tècniques no sols seran claus en el desenvolupament del sector a les comarques gironines, sinó que assumiran un paper fonamental per dur a terme el canvi de model energètic que necessita el planeta per posar fre al canvi climàtic.

Una imatge del cicle. / DdG

El perfil de tècnic/a en energies renovables és un dels més sol·licitats pel sector, atès el gran creixement de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i la planificació pel desplegament d’eòlica. Els alumnes, en aquest sentit, reben una formació completa que abasta des de la planificació i estudi de parcs eòlics fins a la gestió i manteniment d'instal·lacions fotovoltaiques.

El programa inclou una combinació d'assignatures teòriques i pràctiques, amb èmfasi en l'ús de tecnologies innovadores com la realitat virtual per a la simulació de situacions reals.

Els graduats en energies renovables tenen una àmplia gamma de sortides professionals, incloent-hi rols com tècnics de gestió d'operació i manteniment en instal·lacions eòliques i fotovoltaiques, així com projectistes d'instal·lacions solars fotovoltaiques. A més, l'obtenció del títol de grau superior els habilita per accedir a la universitat.

Per tots aquells alumnes interessats en cursar el Cicle Formatiu de Grau Superior el proper curs, el període de preinscripció serà del 24 al 30 de maig i s’haurà de realitzar telemàticament.