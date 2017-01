Front comú de Govern i municipis per fer complir la llei de la pobresa energètica

El Govern, les quatre diputacions, l'Ajuntament de Barcelona i les associacions municipalistes van presentar ahir una proposta consensuada de conveni perquè les subministradores de gas i electricitat es coresponsabilitzin en la lluita contra la pobresa energètica, com exigeix la llei 24/015.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va presidir la presentació, va remarcar l'«aliança» de les administracions catalanes «per continuar empenyent les empreses subministradores a complir la llei» i «eradicar el risc que col·lectius vulnerables es vegin privats de serveis bàsics».

Per a Puigdemont aquesta proposta comuna de conveni és una eina resultat de la interpel·lació que s'han fet a si mateixes les administracions catalanes per buscar solucions a la situació de pobresa energètica i també «una interpel·lació directa a les companyies subministradores que compleixin el seu deure».

«Totes les administracions catalanes diuen prou. Cal complir amb la llei, cal acabar amb la pobresa energètica i s'ha d'establir d'una vegada per sempre la coresponsabilitat de les grans companyies, que estan fent milers de milions de beneficis», va assegurar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Per a l'alcaldessa de Barcelona, que les diferents administracions anessin a parlar amb les companyies subministradores de com aplicar la llei 24/2015 aprovada pel Parlament «els donava joc per marejar la perdiu i anar posant excuses per no complir la llei» però a partir d'ara, amb un únic conveni, ja no hi ha cap dubte sobre la interpretació de la llei. «A partir d'avui només discutim si es compleix o no amb la llei 24/2015 i posem un model sobre la taula», va afegir Colau.

Tant en la seva intervenció a l'acte, com en declaracions posteriors als mitjans, l'alcaldessa de Barcelona va destacar que el conveni unitari «fixa concretament de què parlem quan parlem de coresponsabilitat», d'assumir la despesa de la pobresa energètica.

En aquest sentit, Colau va assenyalar que les empreses subministradores, que són «un oligopoli que té uns beneficis multimilionaris i desproporcionats», hauran de cobrir el 50% de la despesa que genera la pobresa energètica, inclòs el que genera als ajuntaments.

A més, les empreses assumiran «la condonació dels deutes que s'acumulen per l'impagament de les factures per part de famílies vulnerables», va remarcar Colau.

La proposta comuna de conveni de les administracions catalanes contempla que les empreses subministradores assumeixin, mitjançant tarifes socials, condonacions del deute o aportacions econòmiques directes de la meitat de la despesa que genera la pobresa energètica, entre les seves mesures.

El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, que va ser l'encarregat de donar a conèixer la proposta de conveni, va explicar que l'any passat la Generalitat va presentar diverses propostes de conveni a les empreses de gas i electricitat per aplicar la llei 24/2015 «sense que cap d'elles hagi manifestat la voluntat de signar els convenis presentats», mentre que les d'aigua sí que els han subscrit.

Ara, la Generalitat presentarà la proposta de conveni unitari a cadascuna d'aquestes empreses amb l'objectiu que «en un màxim de mes i mig» negociïn i subscriguin convenis i compleixin així la llei catalana de Pobresa Energètica.