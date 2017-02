El Govern signa finalment el conveni amb l'Estat per la gestió de les beques

La Generalitat va aprovar ahir la subscripció d'un nou conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i el Departament d'Ensenyament per a la gestió de les beques i ajudes corresponents al curs 2016-17. Segons un acord del Govern, el Ministeri d'Educació ha reconegut els errors comesos en la redacció del primer conveni i en les partides pressupostàries, pel que hi haurà una nova redacció del conveni. El Ministeri va confirmar dilluns estar pendent de rebre signat per la Generalitat el text final per a la gestió de les beques universitàries i no universitàries -que afecta 158.000 alumnes catalans- i que havia d'haver tingut fa més de tres mesos.

El passat 8 de juliol, el Ministeri d'Educació va remetre a Catalunya -al director de l'Agència per a les Ajudes Universitàries i Investigació, Jordi Mas- l'esborrany del conveni per tenir el seu vistiplau i poder firmar-lo, igual que es va fer en anys anteriors. El 26 d'octubre, el Ministeri va enviar un recordatori perquè la Generalitat no havia manifestat la seva conformitat o les seves observacions al text.

La Generalitat va contestar, segons les fonts, el 28 d'octubre, és a dir, va tardar tres mesos i vint dies a aportar les seves observacions.

Després dels tràmits pertinents per part de l'Estat, un cop conegudes les observacions de la Generalitat, el 3 de novembre es va remetre el nou text a la conselleria perquè procedís a la seva firma i l'enviés de nou al Ministeri.

Segons el Govern, el retard en la firma ha provocat que a Catalunya la tramitació de les ajudes als estudiants en situació més vulnerable quedi pendent, mentre que els de la resta d'Espanya tenen confirmada la resolució oficial i s'ha procedit al pagament de la quantitat de beca o ajuda.