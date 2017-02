Mas, Ortega i Rigau declararan en la primera jornada del judici pel 9-N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fixat per al 6 de febrer, primera jornada del judici per la consulta del 9-N, l'interrogatori de l'expresident Artur Mas i de les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau. Segons el guió establert pel TSJC, que pot variar en funció del transcurs del judici, la vista oral s'iniciarà a les 9 del matí del 6 de febrer amb l'exposició de les qüestions prèvies plantejades per les acusacions i lesdefenses davant el tribunal.

Després estan previstos els interrogatoris de Mas, Ortega i Rigau, acusats de desobediència i prevaricació per mantenir la consulta del 9-N malgrat la seva suspensió pel Constitucional (TC).

El judici acabarà el 10 de febrer amb l'exposició de les conclusions i dels informes finals de les parts. Després, els acusats tindran dret a l'ús de l'última paraula. La sala -presidida pel president del TSJC, Jesús María Barrientos- ha programat les declaracions dels testimonis els dies 7, 8 i 9 de febrer.

El torn dels més coneguts, com ara l'exconseller Francesc Homs, els expresidents del Parlament Joan Rigol i Núria de Gispert, o l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, serà dimecres 8 de febrer.

La portaveu del Govern, Neus Munté, va dir ahir que tot el Govern -i part de l'anterior, acompanyarà Mas, Ortega i Rigau. Ahir, l'expresident català va dir que el judici «no té base legal». «És un judici instat per la fiscalia general de l'Estat amb la connivència del govern espanyol del PP», va afegir.