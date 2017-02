Sáenz de Santamaría reitera que el referèndum "no se celebrarà"

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterat aquest dimarts des del Senat que el referèndum "no se celebrarà" i ha expressat la seva "preocupació" per la "tensió" i la "radicalitat" a la que el PDeCAT "està sotmetent a la societat a Catalunya". Ha fet aquestes manifestacions en resposta a dues preguntes del portaveu del PDeCat, Josep Lluís Cleries, i del senador d´ERC Miquel Àngel Estradé, que li han retret el que han qualificat com a ´operació precinte´, en referència als plans de l´executiu espanyol de precintar les escoles catalanes per impedir que s´hi pugui celebrar el referèndum.

"Parlaven d´operació diàleg i l´han enterrat abans de començar", ha dit Cleries, que ha afirmat que el govern espanyol "saben més precintar que dialogar". "Sàpiga que el que no va aconseguir la dictadura no ho aconseguiran vostès ara", ha sentenciat.

En aquest marc, Cleries ha acusat l´executiu de Rajoy de perseguir Mas i els imputats pel 9-N "per demòcrates i per les seves idees". "No ens sentim representats per un govern intolerant, que no escolta ni dialoga, i que utilitza la justícia de forma partidista", ha dit el portaveu del PDeCAT.

El senador d´ERC Miquel Àngel Estradé ha assegurat que a Catalunya s´està fent "una autèntica revolució pacífica, democràtica, cívica i festiva" que "culminarà amb un referèndum"

Al seu torn de resposta, Sáenz de Santamaría ha assegurat que Espanya és "un país democràtic amb tribunals democràtics" i ha acusat el sobiranisme de fer-se les "víctimes" quan "són responsables" dels seus processos.

"Això els serveix quan són jutjats per desobediència o quan se´ls pren declaració per corrupció: sempre s´acullen al comodí del procés", ha dit. La vicepresidenta ha assegurat que ni el seu govern ni la Justícia van fer fora Mas com a president de la Generalitat: "Va ser la CUP, i vostès ho van acceptar, com han acceptat perdre el respecte a la llei i perdre la moderació a Catalunya".

També en resposta a Estradé, Sáenz de Santamaría ha assegurat que "el referèndum no se celebrarà a Espanya com no se celebrarà a Baviera o el Benetto". "I no crec que Alemanya, Itàlia i Espanya siguem països poc democràtics". La vicepresidenta a insistit que "Espanya és una democràcia i la Llei es compleix".