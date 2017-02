Magaldi lamenta els insults: «Em van cridar feixista, ves-te´n de Catalunya, fora»

La fiscal en cap de Barcelona, Ana Magaldi, ha explicat aquest dimarts els fets que van passar divendres davant el Palau de Justícia quan va sortir de la sessió del judici del 9N: "Em van insultar. Em van cridar merda, feixista, ets una merda, ves-te'n de Catalunya, fora".

En una roda de premsa convocada per Magaldi per explicar la seva versió dels fets, ha concretat que, després dels insults, un dels manifestants d'un grup, que segons la fiscal era d'entre 20 i 30 persones, es va acostar cap a ella i li va etzibar: "Tu ets la Fiscalia. Tu ens condemnes per posar les urnes. Quina vergonya!".

"És un fet molt greu. Un atac i un insult a la representant d'una institució de l'Estat. Als meus 64 anys de vida, no havia vist reflectida en la mirada d'una persona l'odi que vaig veure en aquesta persona. No ho oblidaré mai".

Els primers crits que va sentir en sortir per la porta van ser els càntics de 'Fora, fora, fora, la justícia Española': "I jo els vaig mirar dreta, ferma. No insultant-los, no fent botifarres ni traient la llengua. No els va agradar la meva actitud i van començar els insults".

Quan el jove es va separar del grup per increpar la fiscal i va afirmar que els periodistes que hi havia a la porta del Palau de Justícia li havien confirmat que ella era la Fiscalia espanyola, Magaldi assegura que va témer per la seva integritat per la qual cosa va avisar els Mossos, però el manifestant va arribar abans, per increpar-la i ella li va contestar: "Jo no sóc la Fiscalia sóc la fiscal en cap de Barcelona. Els fiscals no condemnen, els fiscals acusen. Els que condemnen o absolen són els tribunals i els jutges".